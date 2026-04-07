Habría perforación de pozos en Emiliano Zapata 

abril 7, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, dijo que se hacen las gestiones para la perforación en el municipio de Emiliano Zapata como una alternativa para reducir la cantidad de líquida que actualmente le suministra la capital del estado.

En entrevista refirió que ya se realizan gestiones con la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) además para los trabajos también de perforación en dos propiedades del ayuntamiento que se sumarían a los ya existentes en el Castillo y que siguen sin funcionar en su totalidad.

Recordó que el estiaje empieza a resentirse en la ciudad pues ya se ha dado atención a más de mil viviendas con pipas y se han reparado alrededor de 500 fugas en tuberías y tomas de agua como medida de prevención.

“Platicamos con el alcalde Emiliano Zapata por el tema del gua que le brinda Xalapa a ese municipio desde hace algunos años para hablar con CAEV para ver la posibilidad de perforar otros pozos en Emiliano Zapata que pueda liberar a Xalapa del agua que le da a ese municipio”, dijo.

Explicó que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) Xalapa administra cerca de 15 mil tomas en Emiliano Zapata.

“Tenemos 15 mil tomas de agua en Emiliano Zapata que administra CMAS Xalapa y hay una buena relación, estamos tratando de atender de manera conjunta esto”.

Señaló que ante la limitada disponibilidad se ha optado por suspender la contratación de nuevas tomas, aunque reconoció que se trata de una medida restrictiva frente a un derecho básico.

“Se han suspendido la entrega de nuevas tomas, pero es lamentable porque es un derecho que tenemos que garantizar. Por eso se está planteando la perforación de agua en Emiliano Zapata”.