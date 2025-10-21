Roban escuela en localidad Pacho Nuevo del municipio de Emiliano Zapata

octubre 21, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. La comunidad educativa de Pacho Nuevo, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata, una zona conurbada con Xalapa, está consternada tras reportarse el robo de diversos equipos y materiales esenciales en las instalaciones de la escuela primaria federal “Benito Juárez”.

El incidente, ocurrido presuntamente durante la madrugada del lunes 20 de octubre, ha generado una profunda indignación entre padres de familia y docentes.

Según los reportes preliminares, los perpetradores accedieron al recinto escolar tras forzar diversas puertas y ventanas, además de violentar parte de la malla perimetral del plantel.

Se presume que el ingreso se facilitó a través de la colindancia con una finca aledaña, conocida localmente como “Escondida”, lo que habría permitido a los delincuentes actuar sin ser detectados por los vecinos.

Entre los artículos sustraídos se contabilizan una bocina inteligente, varias impresoras, un ventilador recientemente adquirido y un rollo de malla ciclónica.

Estos equipos y materiales eran fundamentales, pues estaban destinados a optimizar las condiciones de enseñanza y a reforzar la seguridad en el perímetro de la institución.

El hurto impacta directamente en el esfuerzo colectivo de la comunidad por mejorar el entorno de aprendizaje para los estudiantes, por lo que el suceso muestra la vulnerabilidad de las instituciones educativas ante la delincuencia en la zona.

Ante esta situación, la directiva del plantel ha hecho un llamado urgente a la solidaridad y colaboración de la ciudadanía. La administración escolar solicita a cualquier persona que posea información relevante que pueda conducir a la identificación o localización de los responsables, que se comunique de manera directa con las autoridades de la escuela.

Este incidente exhibe la necesidad de reforzar la vigilancia en los centros educativos de la región y de fortalecer los esquemas de protección comunitaria.