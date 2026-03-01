Coatepec corona a su Corte Real de la Feria Nacional del Café

marzo 1, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. En una noche de gala y ante cientos de ciudadanos, el alcalde de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, encabezó la ceremonia de coronación de la Corte Real de la Feria Nacional del Café, donde destacó la importancia de recuperar la identidad y las tradiciones del municipio.

Durante su discurso, el edil enfatizó que el regreso de esta festividad no es un acto fortuito, sino una respuesta directa a una sentida demanda ciudadana recolectada desde su campaña.

“La gente nos decía que querían de vuelta la Feria del Café, porque es la máxima fiesta de los coatepecanos», afirmó Luna Hernández.

A diferencia de ediciones anteriores donde el aromático ocupaba un lugar secundario, Nacho Luna enfatizó que este año la administración se propuso devolverle el papel principal.

«El café está al centro de toda esta festividad. Tenemos que recuperar la grandeza de nuestro Coatepec», puntualizó.

Añadió que la coronación de Constanza como Reina del Café destacó por la transparencia de su elección. Señaló que, rompiendo con prácticas pasadas, la actual soberana fue elegida tras un riguroso proceso de selección por etapas.

Junto a ella, fueron coronadas las representantes de la riqueza agrícola y cultural de la región: Princesa de la Orquídea, Princesa de la Caña, Princesa de la Miel, Princesa del Limón, Embajadoras de la Cultura y de Pueblos Mágicos.

El evento contó con la presencia de los diputados Diego Castañeda y Marcelo Ruiz, así como miembros del cuerpo edilicio. Luna Hernández aprovechó el espacio para reconocer el esfuerzo de los sectores empresarial, comercial y artesanal, pero hizo un énfasis especial en el apoyo de las familias de las participantes, quienes han sido el motor detrás de la logística y el lucimiento de las jóvenes.

Con este segundo evento en el marco de la feria, tras una exitosa presentación del elenco artístico hace ocho días, Coatepec se declara listo para celebrar su tradición más emblemática, posicionando nuevamente su café como el mejor del mundo.