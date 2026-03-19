Prevén derrama de 5 mdp en Coatepec durante Semana Santa

marzo 19, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El alcalde de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, indicó que para esta temporada de Semana Santa se estima la llegada de más de 6 mil visitantes provenientes de municipios vecinos como Xalapa, Xico y Teocelo, así como del puerto de Veracruz y otros estados de la República.

Añadió que la afluencia turística proyecta una derrama económica de entre 4 y 5 millones de pesos, beneficiando directamente al sector hotelero y restaurantero.

Luna Hernández aprovechó para invitar a los turistas a no solo asistir a los eventos, sino a pernoctar en el municipio y explorar sitios emblemáticos como el Cerro de las Culebras y la Cascada de la Granada.

El edil presentó oficialmente la cartelera de actividades preparadas para el periodo vacacional de Semana Santa, destacando una oferta que combina tradición, gastronomía y eventos de talla regional que buscan consolidar al municipio como el referente turístico del corazón de Veracruz.

Durante su intervención, el edil subrayó que la estrategia municipal se basa en la integración de eventos organizados por la sociedad civil dentro de un calendario institucional.

“Estamos tratando de cuidar que las acciones tengan un cauce y no sean eventos aislados; queremos que incidan directamente en la promoción de Coatepec como Pueblo Mágico», afirmó Luna Hernández.

La agenda para las próximas semanas incluye: el Pabellón Artesanal: un espacio tradicional para los creadores locales en el centro histórico; el Festival de la Nieve: programado para la segunda semana de vacaciones, enfocado en el disfrute familiar, y el Coctel de Automóvil: un evento que ya se ha posicionado en el gusto de los visitantes de la región.