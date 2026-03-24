Rescatan a senderista que estaba extraviado en Coatepec

marzo 24, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El alcalde de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, informó sobre el rescate de una persona que se encontraba extraviada en las inmediaciones del río La Marina.

La alerta se activó luego de que familiares reportaran que el ciudadano salió a realizar senderismo en compañía de dos caninos y perdieran contacto con él.

Para agilizar la localización, la Dirección de Protección Civil, bajo la supervisión del subdirector Efraín, implementó una serie de acciones: se utilizó un dron para sobrevolar la zona de difícil acceso; se conformaron dos cuadrillas para cubrir con mayor eficiencia el terreno, realizando recorridos por veredas y la ribera del río; y en las labores participaron activamente familiares y vecinos de la región de manera solidaria.

Tras un periodo de rastreo, la persona fue localizada en una vereda de la localidad de Temimil. El alcalde aclaró que no fue un tema de seguridad, pues se trató específicamente de un accidente durante una actividad recreativa.

El senderista presentaba un esguince que le impedía continuar el camino por su propio pie. Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, fue trasladado a la Clínica 17 del IMSS para una revisión médica completa.