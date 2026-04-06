Concluye operativo de Semana Santa en Coatepec; se atendieron emergencias

abril 6, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El alcalde de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, informó que concluyó el operativo de seguridad desplegado durante la Semana Santa 2026, donde reconoció el impacto positivo en la economía local como los diversos incidentes viales y de salud atendidos por las corporaciones de auxilio durante los días de mayor afluencia turística.

El mandatario subrayó que uno de los objetivos permanentes de su administración es garantizar que la derrama económica beneficie directamente a los habitantes del municipio.

Luna Hernández señaló que desde artesanos, productores de orquídeas y comerciantes locales, hasta el sector hotelero y restaurantero del Pueblo Mágico, percibieron una distribución equitativa del flujo financiero durante esta temporada vacacional.

El operativo, que finalizó durante la madrugada del lunes posterior a la Semana Mayor, contó con la participación coordinada de Protección Civil, Tránsito del Estado, Policía Municipal, el cuerpo de Bomberos y Seguridad Pública Estatal.

A pesar del despliegue, se registraron varios percances. Entre los hechos más relevantes, el alcalde mencionó un accidente en el libramiento que requirió el rescate de una mascota donde murió el conductor, así como la atención a una persona con golpe de calor y a un menor de edad descompensado durante la realización del Viacrucis, ambos reportados fuera de peligro tras recibir asistencia inmediata.

En materia vial, se informaron choques ocurridos los días 2 y 3 de abril en el libramiento y en el crucero de Campo Viejo, respectivamente.

Un incidente involucró a un conductor en estado de ebriedad que impactó su vehículo de frente contra un autobús de la línea Azteca. En este suceso, una persona quedó atrapada y tuvo que ser extraída por los servicios de emergencia para ser trasladada a un hospital, mientras que dos pasajeros del autobús fueron atendidos por crisis nerviosa.

Nacho Luna reafirmó el compromiso del Gobierno Municipal por seguir generando oportunidades de desarrollo económico y mantener la vigilancia necesaria para la seguridad de los coatepecanos y visitantes.