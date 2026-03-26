Coatepec se prepara para recibir a visitantes con festivales y tradición en Semana Santa

Coatepec se prepara para recibir a visitantes con festivales y tradición en Semana Santa

marzo 26, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. A solo unos minutos de Xalapa, el Pueblo Mágico de Coatepec alista una amplia agenda de actividades culturales, gastronómicas y religiosas para el periodo vacacional de Semana Santa.

Conocido como el “Cerro de las Serpientes”, este destino veracruzano ofrecerá experiencias entre café, tradiciones y arte, con eventos como el Cuarto Festival de la Nieve, los días 4 y 5 de abril, y el Festival Internacional de la Orquídea, del 27 de marzo al 5 de abril.

“Estamos muy felices de poder invitar a la gente a visitar nuestro pueblo mágico”, expresó el alcalde Jorge Ignacio Luna Hernández.

Durante estas fechas también se realizará la tradicional Procesión del Silencio, que congrega a cerca de 15 mil personas, además del Festival de la Cerveza Artesanal y un pabellón turístico con venta de productos locales como café, miel y artesanías.

Las autoridades estiman que la derrama económica por este periodo podría alcanzar entre cinco y seis millones de pesos, en beneficio de comerciantes y prestadores de servicios.

Asimismo, destacaron la reactivación de los “domingos culturales”, con presentaciones artísticas, danza, teatro y baile popular en el centro del municipio.

“Cada domingo se llena de fiesta y de gente, y cada vez hay más visitantes”, señalaron.

Como parte de su oferta anual, también se anunció la Feria Nacional del Café, que se llevará a cabo del 30 de abril al 10 de mayo, considerada una de las más importantes del país en torno a este producto.

Con esta agenda, Coatepec busca consolidarse como uno de los principales destinos turísticos de Veracruz durante la temporada vacacional.