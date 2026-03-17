Atienden afectaciones en Coatepec por frente frío 41 y auxilian a sofocar incendio en La Estanzuela

Atienden afectaciones en Coatepec por frente frío 41 y auxilian a sofocar incendio en La Estanzuela

marzo 17, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El alcalde de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, indicó que los cuerpos de rescate del Pueblo Mágico atendieron afectaciones por el paso del frente frío número 41 y auxiliaron a sofocar un incendio en el municipio de Emiliano Zapata.

Indicó que se registró la caída de diversos árboles que afectaron la circulación en puntos estratégicos como la carretera a Pacho Viejo, la zona de Briones y la vía hacia Las Trancas, situaciones que fueron atendidas por las brigadas de Protección Civil y el cuerpo de Bomberos municipal.

Además de las tareas locales, el gobierno de Coatepec extendió su apoyo al municipio vecino de Emiliano Zapata tras recibir una solicitud de auxilio por un fuerte incendio forestal en la localidad de La Estanzuela.

El siniestro, que consumió cerca de tres hectáreas de pastizales, movilizó a los bomberos bajo las órdenes del comandante Diego Solano por instrucción directa del Presidente Municipal, quien subrayó que la solidaridad institucional prevalece sobre las delimitaciones territoriales.

La emergencia fue controlada gracias a un esfuerzo conjunto donde participaron activamente 40 ciudadanos de la zona en la creación de brechas cortafuegos, contando además con el respaldo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Tras las maniobras de sofocación, el alcalde agradeció el compromiso de los voluntarios y las autoridades estatales por evitar que el fuego causara mayores daños a la región.