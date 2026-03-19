Coatepec: referente turístico y automotriz con 12ª edición del Cocktail D’Automobile

marzo 19, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El municipio de Coatepec se prepara para recibir una de sus celebraciones más exclusivas del año con la llegada de la vigésima segunda edición del Cocktail D’Automobile, un evento que se ha transformado en una plataforma fundamental para el posicionamiento de marcas y la atracción de visitantes hacia la región.

Esta exhibición, que reúne una selección de autos exóticos, deportivos de alta gama y piezas de colección provenientes de diversos puntos de la República Mexicana, se llevará a cabo los días 18 y 19 de abril de 2026 en las instalaciones del Salón Texin.

Durante la presentación oficial, el alcalde Jorge Ignacio Luna Hernández destacó que este acontecimiento forma parte integral de una estrategia de promoción turística diseñada para el periodo de Semana Santa.

Según el munícipe, el evento se suma a otras tradiciones locales como el Pabellón Artesanal y el Festival de la Nieve, conformando un calendario de actividades que fortalece la identidad de Coatepec como Pueblo Mágico.

Se espera un impacto financiero directo en el sector servicios, la organización del festival generará 60 empleos directos y más de 300 indirectos, consolidando la sinergia entre el ayuntamiento y la iniciativa privada.

José Luis Guevara Soto, presidente del comité organizador, señaló que en esta edición participan ocho agencias automotrices y 36 empresas de distintos sectores, reafirmando el éxito de este modelo de colaboración institucional.

El evento estará abierto al público en general en un horario de 10:00 a 18:00 horas, ofreciendo una experiencia que combina la elegancia del motor con la riqueza gastronómica y natural de la zona.

Con este tipo de iniciativas, Coatepec busca albergar eventos que impulsan el desarrollo económico, cultural y turístico del corazón de Veracruz.