Impugnan elección de agentes municipales en congregación de Coatepec

marzo 25, 2026

Juan David Castilla

El director de Gobernación de Coatepec, Gabriel Marín, informó que el proceso de elección de agentes municipales en el Pueblo Mágico transcurrió con calma, a excepción de un incidente particular en la localidad de La Isleta, el cual ya se encuentra en manos del Tribunal Electoral.

Según explicó el funcionario, el conflicto surgió cuando un aspirante intentó registrarse fuera del plazo establecido por la convocatoria, la cual cerró formalmente un lunes.

El interesado se presentó el martes con una credencial de elector vencida. A pesar de intentar tramitar una constancia de identidad en el Ayuntamiento, surgieron inconsistencias adicionales: los datos del comprobante de domicilio de su suplente no coincidían con su identificación oficial, lo que impidió completar el registro legal.

Pese a no contar con el registro formal, el ciudadano obtuvo 76 votos en la jornada, posicionándose en el primer lugar de la votación.

No obstante, ante la falta de reconocimiento oficial de su candidatura por parte de la autoridad municipal, el afectado presentó un recurso de impugnación.

«Ya nos llegó la notificación del Tribunal Electoral. Esta situación derivó de que no se pudo hacer el registro en tiempo y forma. Es el Tribunal quien decidirá si se convoca a una nueva elección o se declara ganador a quien quedó en segundo lugar», señaló Marín.

El Director de Gobernación destacó que este fue el único incidente reportado. En otras comunidades, la transición fue automática debido a que solo se registró una fórmula de propietario y suplente, eliminando la necesidad de votación. Hasta el momento, no existen otros recursos de impugnación o amparos vigentes en las demás localidades de Coatepec.