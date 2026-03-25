Coatepec revisa obra que presuntamente dañaría vestigios arqueológicos

marzo 25, 2026

Los permisos para la construcción del fraccionamiento fueron otorgados durante la pasada administración, que encabezó Raymundo Andrade Rivera.

Juan David Castilla/Xalapa. El alcalde de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, informó que su administración se encuentra revisando exhaustivamente la documentación legal del fraccionamiento San Lucas, tras precisar que todos los permisos de construcción y cambios de uso de suelo fueron heredados de la gestión municipal anterior.

Recién ha circulado la versión de que la obra se lleva a cabo sobre los restos de un antiguo centro ceremonial prehispánico en la zona de Campo Viejo, lugar del que el Presidente Municipal es originario y conoce a profundidad.

El edil señaló que la construcción de la barda perimetral cuenta con licencias vigentes que fueron autorizadas antes de su llegada al cargo.

Por su parte, la Subdirectora de Planeación Urbana, la arquitecta Areli Bautista, detalló que el cambio de uso de suelo fue ratificado mediante una sesión de cabildo de la administración pasada, existiendo convenios legales que respaldan la obra en términos jurídicos.

Ante las inquietudes sobre posibles afectaciones a zonas protegidas, las autoridades municipales aclararon que el terreno del desarrollo no se encuentra dentro del polígono de monumentos históricos ni de la zona arqueológica delimitada por el programa de ordenamiento estatal.

No obstante, se confirmó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) mantiene una presencia activa en el sitio.

Los desarrolladores cuentan con un campamento aprobado donde arqueólogos del Instituto supervisan las excavaciones para garantizar la protección de cualquier hallazgo y asegurar que se cumpla con la normativa federal vigente.