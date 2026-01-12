CMAS garantiza cumplimiento de tandeos y busca mejorar la distribución de agua en Xalapa

enero 12, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El director de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), Erick Juárez Valladares, afirmó que durante la presente administración se garantizará el cumplimiento de los calendarios de tandeo y una distribución más eficiente del agua potable en Xalapa, ante las limitaciones de una red hidráulica que ha sido rebasada por el crecimiento urbano y poblacional.

El funcionario reconoció que la infraestructura actual fue diseñada para atender a una población menor, lo que ha derivado en problemas de abastecimiento; sin embargo, señaló que ya se analizan estrategias de ingeniería para reducir los efectos del tandeo y optimizar la distribución por sectores.

“Vamos a procurar cumplir los calendarios de tandeo con una mejor ingeniería de distribución. Si se le informa a la ciudadanía que tendrá agua ciertos días de la semana, ese compromiso se va a cumplir”, aseguró.

Ajuste y continuidad en el suministro

Juárez Valladares explicó que los tandeos vigentes se mantienen conforme al calendario heredado de la administración anterior, ya que la escasez de agua es una realidad que no puede soslayarse. No obstante, subrayó que la prioridad es que los horarios establecidos se respeten y sean confiables, evitando fallas que generen inconformidad social.

“Tenemos que ajustarnos a esta situación, pero vamos a concretar los tandeos. Que la gente tenga agua cuando se le dice que la va a tener”, reiteró.