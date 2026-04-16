Ejidatarios de San Andrés Tuxtla bloquean calle Zamora; exigen pago de 11 mdp

abril 16, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Un grupo de ejidatarios provenientes de Ranchoapan, municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, realizaron un bloqueo en la calle Zamora, justo frente al Palacio Federal, para denunciar el incumplimiento de pago por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

La protesta, que afectó la circulación frente a las oficinas federales, tiene como objetivo presionar a la dependencia para que liquide un adeudo que arrastra desde 2024, relacionado con la compra de 152 hectáreas de áreas verdes.

De acuerdo con Juan Antonio Linares Cholo, comisariado ejidal de Ranchoapan Segundo, el acuerdo original contemplaba un recurso total de 44 millones de pesos. Aunque se realizaron tres pagos entre 2021 y 2024, la última entrega de recursos quedó congelada.

«Llevamos dos años que no han dado cumplimiento del pago. El monto pendiente es de 11,219,369.51 pesos», afirmó Linares Cholo durante la manifestación.

A pesar de que los afectados cuentan con una resolución del Tribunal Agrario de San Andrés Tuxtla emitida el pasado 26 de febrero de 2026, la cual ordena a Sedatu efectuar el pago, la dependencia se ha limitado a «dar largas» bajo argumentos burocráticos.

Los ejidatarios señalaron que, tras agotar las vías legales y ganar diversos amparos, la Secretaría sigue sin establecer una fecha concreta para depositar el dinero que legítimamente les corresponde.

Los manifestantes indicaron que su movilización es estrictamente contra la autoridad federal. Aseguraron que no se retirarán del lugar hasta obtener un compromiso formal y una fecha de pago definida, pues de este recurso depende el sustento de 27 familias veracruzanas que llevan meses esperando una respuesta que no llega.