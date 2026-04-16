Cabildo de Xalapa designará agente municipal interino en Chiltoyac tras suspensión de elección

abril 16, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El presidente de la Junta Municipal Electoral, Augusto César Cantú Uscanga, informó que el Cabildo de Xalapa será el encargado de designar a un agente municipal interino en la localidad de Chiltoyac, luego de que la elección del pasado 12 de abril fuera suspendida por inconformidades de habitantes.

Detalló que la persona designada —ya sea un ciudadano o un servidor público— deberá asumir el cargo el próximo 1 de mayo, al igual que los demás agentes municipales electos en otras congregaciones.

Explicó que la posible realización de una nueva elección dependerá del avance de la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), por lo que hasta ahora no hay fecha definida.

La denuncia se originó por la presunta manipulación de papelería electoral por parte de un grupo de aproximadamente 40 personas, quienes desde temprana hora se encontraban en el lugar donde se realizaría la votación.

Cantú Uscanga indicó que actualmente se trabaja en reforzar la carpeta de investigación con evidencia documental, videos e identificación de los involucrados.

Por otra parte, en sesión ordinaria de Cabildo se declaró la validez de la elección de agentes municipales para el periodo 2026-2030 en las congregaciones El Castillo, Tronconal, 6 de Enero y Julio Castro “Las Trancas”.

En El Tronconal resultó ganadora Ana María Jiménez Huerta; en Julio Castro, José Ricardo Hernández Cervantes; en El Castillo, Antonio Velásquez Hernández; y en 6 de Enero, César del Moral Viveros.