Bomberos de Xalapa piden mayor apoyo y capacitación en municipios de la región

enero 21, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Xalapa, José Luis Acosta, hizo un llamado a los presidentes municipales de la región para que exista voluntad política que permita fortalecer el apoyo a las corporaciones de bomberos o, en su caso, capacitar al personal municipal de Protección Civil para saber qué hacer cuando se presente un incendio.

El jefe de la corporación reconoció que actualmente se enfrentan dificultades para atender incendios en zonas como El Castillo, Actopan y Alto Lucero, principalmente por la distancia, lo que provoca retrasos y, en consecuencia, pérdidas materiales.

“Estamos atendiendo las emergencias, pero el factor tiempo influye mucho. En lugares alejados como El Castillo es donde se presentan mayores afectaciones”, señaló.

Acosta subrayó la importancia de que autoridades municipales y agentes comunitarios reciban capacitación básica para saber cómo actuar ante un incendio y evitar que el fuego se propague.

Indicó que, de acuerdo con la experiencia de los bomberos, alrededor del 90 por ciento de los incendios inician de manera controlable, pero se salen de control por falta de atención o desconocimiento de medidas preventivas.

Lamentó que en muchos municipios se desconozcan prácticas elementales de prevención de riesgos, por lo que reiteró la disposición del Cuerpo de Bomberos de Xalapa para impartir pláticas y acciones de capacitación que permitan reducir los riesgos por incendios en la región.