POZA RICA FORTALECE SU RUMBO CON DECISIONES HISTÓRICAS EN FAVOR DE LA INCLUSIÓN, LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL

POZA RICA FORTALECE SU RUMBO CON DECISIONES HISTÓRICAS EN FAVOR DE LA INCLUSIÓN, LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL

abril 29, 2026

qPoza Rica, Veracruz.– En una jornada de alta relevancia para la vida pública del municipio, la Presidenta Municipal Adanely Rodríguez, en coordinación con el Honorable Cabildo, encabezó sesiones y ejercicios democráticos que consolidan un gobierno cercano, incluyente y comprometido con el desarrollo integral de la ciudad.

En Cabildo Abierto se presentó la propuesta ciudadana del Programa Municipal de Inclusión Social “Rompiendo Barreras”, orientado a fortalecer la educación, el deporte, el arte y la cultura inclusiva, bajo el principio de que la inclusión no debe ser una opción, sino una condición permanente en la política pública. El programa contempla la detección de población beneficiaria y la generación de espacios inclusivos, posicionando a Poza Rica como la primera ciudad del estado en conformar una Comisión de Inclusión.

Durante este ejercicio participaron Pamela López González, quien destacó la urgencia del programa; Ángel René Zavaleta, Director del CRIT Veracruz, quien subrayó la importancia de la coordinación institucional; Sergio de Jesús García, quien enfatizó la necesidad de educación de calidad; así como Fabiola Elvira Preza, Patricia Isidro Castillo y Damaris Yáñez Castillo, quienes coincidieron en la necesidad de garantizar condiciones dignas e inclusión real para las personas con discapacidad.

Posteriormente, en la Octava Sesión Ordinaria de Cabildo se aprobó la creación y toma de protesta de la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Municipal de Poza Rica, así como un 50% de descuento en las cuotas de mantenimiento de los panteones municipales, como medidas que fortalecen la institucionalidad y brindan respaldo a las familias.

Asimismo, en la Décima Sesión Extraordinaria de Cabildo fue aprobado el Plan Municipal de Desarrollo 2026–2029, documento rector que establece la ruta de trabajo del gobierno municipal con enfoque en el orden, la atención de necesidades prioritarias y el desarrollo social.