No descarta Pozos Castro que Veracruz de reporte oficial de víctimaspor lluvias e inundaciones de octubre pasado en el norte

No descarta Pozos Castro que Veracruz de reporte oficial de víctimaspor lluvias e inundaciones de octubre pasado en el norte

mayo 6, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- A siete meses de las inundaciones por el temporal lluvioso de octubre pasado, el subsecretario de Gobierno, José Manuel Pozos Castro aseguró que el dato oficial de cuántas personas perdieron la vida y cuántas más están desaparecidas en municipios afectados lo tiene la Secretaría de Protección Civil.

Recordó que a él le tocó coordinar las acciones de atención y ayuda a la población de Álamo, donde dijo, si bien las pérdidas económicas y de infraestructura fueron grandes, no hubo pérdidas humanas.

Sin embargo, de acuerdo a los reportes de los propios habitantes de la zona norte y contabilizados por las autoridades de PC federales, en Veracruz se registraron 35 personas fallecidas y 11 personas no localizadas.

“En lo personal me tocó coordinar las acciones en un municipio devastado, como fue el municipio de Álamo, donde hubo daños materiales impresionantes”.

Pozos Castro destacó que la instrucción de la gobernadora es mantener los trabajos de recuperación de la zona norte, tras la contingencia, en coordinación de los tres niveles de gobierno.

Finalmente, el funcionario estatal consideró que se podría solicitar a la Secretaría de Protección Civil la información sobre el saldo de las lluvias para darlo a conocer.