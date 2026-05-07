Se registraron en Veracruz temperaturas por arribade los 44 grados Celsius

mayo 7, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El miércoles se registraron temperaturas de hasta 44 grados en

algunos municipios de la entidad veracruzana, situación que ya se repite este jueves, informó la jefa del Departamento de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Jessica Luna Lagunes.

La funcionaria federal destacó que ayer se registraron las temperaturas más altas en lo que va del año 2026 en la entidad, alcanzando los 44 grados Celsius en lugares como Naranjillo, municipio de Úrsulo Galván, igualando el récord histórico para un mes de mayo establecido en el año 2020.

El Higo, Tierra Blanca y Platón Sánchez también reportaron temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius; en tanto, regiones de las cuencas del Pánuco, Nautla, Misantla, Papaloapan y Coatzacoalcos alcanzaron temperaturas superiores a los 40 y 42 grados.

“Se puede decir que el día de ayer se registraron las temperaturas más altas de lo que va de este año 2026 y se prevé que hoy se registren temperaturas sensiblemente altas, quizás muy similares al día de ayer”.

Por ello, hizo un llamado a la población a mantenerse hidratados, no exponerse durante periodos prolongados a los rayos del sol, evitar realizar actividades al aire libre entre las 12 y 15 horas.

Luna Lagunes adelantó que, a pesar de que se espera un jueves caluroso, se aumentó la probabilidad de lluvias y tormentas por el establecimiento de una vaguada sobre el suroeste del Golfo de México.

“Estas condiciones de lluvias podrían aumentar hacia el día de mañana viernes, ya que el frente número 49 se va a estar aproximando hacia la parte norte del Golfo de México y estará manteniendo esta vaguada”.

Para el sábado se espera un evento de surada que incremente temperaturas, pero el domingo y lunes, disminuirán ligeramente, con presencia de lluvias.