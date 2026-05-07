Participa Congreso de Veracruz en simulacro nacional de sismo

mayo 6, 2026

• En orden y sin incidentes, diputadas, diputados, autoridades, personal y visitantes atienden la convocatoria nacional.

Xalapa, Ver., 06 de mayo de 2026.- El Congreso de Veracruz participó en el Primer Simulacro Nacional de Sismo 2026, a convocatoria del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, con el propósito de fomentar la cultura de protección civil en la población y contribuir al fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia por catástrofes naturales.

En punto de las 11:00 horas, mientras sonaba la alerta sísmica en altavoces, radios y teléfonos celulares, la Unidad Interna de Protección Civil del Congreso del Estado evacuó todas las áreas del Palacio Legislativo. Diputadas, diputados, autoridades, personal y visitantes se concentraron en el Punto de Reunión ubicado en la explanada de actos cívicos y atendieron las indicaciones emitidas a través de sirena y megáfono.

Durante esta actividad fueron puestos en práctica los protocolos de actuación establecidos y observados los tiempos de respuesta, rutas de evacuación, organización de brigadas y la coordinación entre las diferentes áreas.

La duración total de este ejercicio fue de 10 minutos y el de evacuación, 04 minutos con 12 segundos. Fueron evacuadas 482 personas, de las cuales 447 son empleadas de este Congreso y 35 visitantes. Todo el desarrollo estuvo a cargo de las brigadas de Primeros Auxilios, Combate de Incendios, Evacuación de Inmueble, Búsqueda y Rescate y Comunicación de este Congreso.

El simulacro de sismo de magnitud 8.2 con epicentro en la Brecha de Guerrero se desarrolló en orden y sin incidentes. Tuvo un alcance nacional, con especial énfasis en zonas de alta actividad sísmica como Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Puebla.

Participaron la presidenta de la Mesa Directiva de la LXVII Legislatura, diputada Naomi Edith Gómez Santos; el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Esteban Bautista Hernández; la secretaria de la Comisión Permanente de Protección Civil, diputada Victoria Gutiérrez Pérez; la legisladora Miriam García Guzmán; el secretario general de este Congreso, Domingo Bahena Corbalá; el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (SUTSPL), José de Jesús Rodríguez Hernández, entre otras autoridades.