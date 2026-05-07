Con saneamiento financiero, Veracruz avanza para ocupar el lugar que le corresponde: Rocío Nahle

mayo 6, 2026

Por primera vez, Gobierno del Estado asume el liderazgo en la reestructuración de pasivos municipales, sin distinción partidista.

Coatzacoalcos, Ver., miércoles 06 de mayo de 2026.- El Gobierno del Estado realizó la Segunda Reunión Regional de Trabajo para el Saneamiento Financiero Municipal, encabezada por la gobernadora Rocío Nahle García, quien subrayó ante presidentas y presidentes de la zona sur que esta estrategia responde a la decisión de ordenar las finanzas públicas y liberar a los municipios de cargas que han limitado su desarrollo.

“Venimos a poner orden, queremos a Veracruz en el lugar que le corresponde; independientemente de la afiliación política tengo que ver por los 212 municipios”; además, destacó que su administración ha logrado avances en la reducción de la deuda estatal, heredada en más de 119 mil millones de pesos, mediante disciplina financiera, planeación y coordinación con instancias del Gobierno de México.

Recordó que 199 municipios enfrentan afectaciones derivadas de la bursatilización de 2008, así como de esquemas de financiamiento con CONAGUA y el SAT, que comprometen sus participaciones e inhiben la inversión en obras y servicios.

En este contexto, el secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes, con respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó un esquema integral para reducir la deuda municipal, acortar los plazos de pago hasta en seis años, liberar participaciones retenidas para infraestructura, seguridad y servicios, y eliminar cargas administrativas asociadas a estos compromisos.

Como referente, la Gobernadora destacó el saneamiento financiero estatal y llamó a los municipios a actuar con responsabilidad desde el inicio de su gestión, a fin de rendir cuentas claras a la ciudadanía. En este sentido, convocó a los ayuntamientos a analizar y aprobar el esquema en sesión de Cabildo para concretar sus beneficios.

El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, calificó la iniciativa como “una oportunidad histórica”, al destacar el respaldo institucional y la voluntad para sanear las finanzas municipales.

El coordinador de Deuda Pública de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Antonio Cabrera Solares, reconoció el esfuerzo del Gobierno de Veracruz y señaló que se trata de un mecanismo sin precedentes a nivel nacional.

Subrayó que, al liquidar la deuda bursátil, los municipios liberarán recursos y quedarán exentos de obligaciones administrativas vinculadas a estos financiamientos.