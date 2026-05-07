Números de incendios ha sido menor que en otros años: PC

Números de incendios ha sido menor que en otros años: PC

mayo 7, 2026

Yhadira Paredes Xalapa, Ver.- Derivado de que no se han registrado temperaturas extremas se ha podido controlar la presencia de incendios forestales en el territorio veracruzano, aseguró la titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado (SPC), Guadalupe Osorno Maldonado.

La funcionaria refirió que en lo que va de la temporada de calor de este año no se han registrado temperaturas tan altas como en otros años, lo que ayuda a evitar incendios forestales de gran magnitud.

“Aunque se han tenido algunos eventos, se han mantenido abajo de las 10 hectáreas y ninguno arriba de las 22 hectáreas. Aunque CONAFOR, debe determinar los polígonos en áreas de difícil acceso.”

Osorno Maldonado destacó que la cifra de incendios la tiene la Comisión Nacional Forestal, sin embargo sí son mucho menos que el 2025 y 2024, cuya temporada fue particularmente activa.

“Tenemos temporadas cíclicas, en esta ocasión vamos dos años con temporadas bajas”.

Guadalupe Osorno señaló que se tuvo una primera ola de calor de casi 7 días que se interrumpió por el frente frío, y las altas temperaturas se mantendrán hasta el jueves, pues el fin de semana se registraron lluvias moderadas.