Ola de calor dejó 44 grados en municipios de Veracruz 

mayo 7, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La intensa ola de calor que afecta territorio veracruzano dejó el pasado miércoles temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius en al menos cuatro municipios de la entidad.

De acuerdo con la jefa de Hidrometeorología del Organismo Cuenca Golfo Centro de la Conagua, Jessica Luna Lagunes, los registros más altos se reportaron en los municipios de El Higo, Tierra Blanca, Platón Sánchez y Úrsulo Galván, específicamente en la estación meteorológica de El Naranjillo, donde el termómetro alcanzó los 44 grados Celsius.

Estas temperaturas corresponden a regiones ubicadas en las cuencas del Bajo Pánuco, Papaloapan y Actopan, donde las condiciones de calor extremo persistieron durante gran parte del día.

En el municipio de Pánuco, la estación El Olivo registró 43.5 grados Celsius, mientras que en Chalma el termómetro marcó 43 grados.

Detalló que, en la zona centro del estado, municipios como Puente Nacional y Actopan, en la estación Ídolos, también alcanzaron los 43 grados Celsius.

Otros municipios con temperaturas elevadas fueron Isla y Jesús Carranza, en Veracruz, además de San Juan Lalana y San Juan Bautista Tuxtepec, en Oaxaca, donde se reportaron máximas de entre 41 y 42 grados Celsius.

Ante esto recomendó evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratados y prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, debido al riesgo de golpes de calor y deshidratación.