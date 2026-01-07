Buena respuesta ciudadana en la recaudación del predial en Xalapa

enero 7, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Ayuntamiento de Xalapa reportó un buen inicio en la recaudación del impuesto predial durante los primeros días de 2026, al alcanzar 16 millones de pesos por este concepto, con corte al 6 de enero.

El director de Ingresos del Ayuntamiento, José Marcelo Aguilar Montero, informó que esta cifra representa un incremento de cinco puntos porcentuales en comparación con el arranque del año anterior.

“Arrancamos con una muy buena iniciativa de la ciudadanía; hay que agradecer la buena contribución de todo el pueblo de Xalapa”, expresó.

Indicó que, sumando otros conceptos además del predial, la recaudación general asciende a 24 millones de pesos, lo que refleja una respuesta positiva de los contribuyentes en el inicio del ejercicio fiscal.

“Vamos muy bien, vamos arriba; fue un muy buen arranque en cuestión del impuesto predial”, afirmó.

Aguilar Montero señaló que la meta para este 2026 es alcanzar 110 millones de pesos únicamente por concepto de predial, lo que permitirá fortalecer los servicios y proyectos municipales.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a cumplir con esta contribución, al tratarse de un impuesto establecido en el Código Hacendario.

En cuanto a los puntos y horarios de pago, recordó que en Palacio Municipal la atención es de 9:00 a 15:00 horas, mientras que en sedes como Catastro, Limpia Pública, Estadio Colón, Normal Veracruzana, Desarrollo Urbano, así como en Plaza Crystal y Plaza Xanat, el horario es de lunes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas. También se puede pagar en tiendas participantes y a través de medios digitales.

Adelantó que a partir de marzo iniciará un proceso de modernización del Catastro, que incluirá brigadas itinerantes para actualizar datos de predios y construcciones.

“Vamos a hacer un levantamiento casa por casa para actualizar medidas, zonas y registros, con apoyo de cartografía y Desarrollo Urbano”, explicó.