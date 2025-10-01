Ayuntamiento y empresariado han ofertado más de 3 mil vacantes

octubre 1, 2025

Xalapa, Ver.- Con el apoyo del empresariado, este Ayuntamiento ha ofertado más de 3 mil 200 vacantes y 5 mil plazas laborales, a través de siete ferias del empleo y 17 jornadas de reclutamiento presencial, destacó la subdirectora de Planeación, Fomento y Regulación Económica, Lucero Aguilar Amaya, durante la

inauguración de la Feria Municipal del Empleo 2025.

La funcionaria dio a conocer que en esta Feria, desarrollada en el patio central de Palacio Municipal, participaron 33 empresas locales y estatales de los sectores público y privado, que ofrecieron 500 vacantes correspondientes a 100 perfiles laborales.

“Con ello, en esta Administración se han ofertado más de 3 mil 200 puestos de trabajo, se ha vinculado a un empleo a 4 mil 320 personas, y construido un catálogo laboral con la participación de 265 empresas”, afirmó.

Agregó que la Feria Municipal del Empleo 2025 es muy importante, ya que es una de las estrategias que fomenta la Dirección de Desarrollo Económico para generar oportunidades laborales y acercar a la ciudadanía a vacantes en distintos sectores productivos.

Durante la jornada, se instalaron módulos de atención de empresas locales y estatales, quienes ofrecieron diversas vacantes con salarios competitivos y prestaciones de ley, en beneficio de las y los buscadores de empleo.

Con este tipo de acciones, el Ayuntamiento refrenda su compromiso de impulsar el desarrollo económico local, promover la vinculación laboral y mejorar la calidad de vida de las familias.

Asistieron las regidoras Helen Sarmiento Jaén, María Guadalupe Márquez Leonardo, funcionariado municipal y empresariado local.