Aprueba Cabildo modificacionesal Presupuesto de Egresos 2026

enero 2, 2026

Xalapa, Ver., 2 de enero de 2026.- Este viernes, en Sesión Extraordinaria del Cabildo de Xalapa se realizaron modificaciones al Presupuesto de Egresos 2026.

Lo anterior, derivado de la aprobación de la Ley de Ingresos 2026, autorizada por la Legislatura local y publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado el pasado 23 de diciembre de 2025.

De acuerdo con ello, este año el Ayuntamiento de Xalapa ejercerá alrededor de 2 mil 300 millones de pesos, ya que se tuvo una ampliación de 80 millones de pesos, respecto del proyecto de Ley de Ingresos presentado por el Cabildo anterior.

Asimismo, por mayoría de votos se aprobó la propuesta del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS), para el nombramiento del Lic. Omar Rodolfo Juárez Valladares como Director General.