Cabildo de Xalapa analizará primera propuesta de obras de infraestructura a finales de marzo

marzo 12, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Cabildo de Xalapa presentará a finales de marzo una primera propuesta de proyectos de infraestructura que serán financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, informó la presidenta municipal Daniela Griego Ceballos.

La alcaldesa explicó que actualmente se encuentran en proceso de revisión y priorización las solicitudes presentadas por habitantes de distintas colonias, muchas de ellas relacionadas con obras públicas y servicios básicos.

Durante la jornada del programa Jueves del Día del Pueblo, realizada en la sala de Cabildo, señaló que en los primeros dos meses y medio de la administración se han recibido alrededor de 730 peticiones ciudadanas, principalmente sobre pavimentación, agua potable, drenaje y alumbrado público.

Detalló que estas solicitudes requieren un proceso técnico previo antes de ser sometidas a votación del Cabildo, ya que deben elaborarse proyectos y contar con la validación de áreas como Obras Públicas.

“Tenemos sesión la otra semana y a finales de marzo tendremos ya una primera propuesta de inversión”, indicó.

La presidenta municipal agregó que en la definición de las obras también participa un consejo integrado por ciudadanos de diferentes colonias, quienes forman parte del proceso de selección de los proyectos que serán financiados con recursos federales.

De acuerdo con lo explicado por la alcaldesa, el fondo se destina principalmente a obras de drenaje, agua potable, pavimentación y alumbrado público, así como a acciones relacionadas con seguridad ciudadana, equipamiento policial, servicios de limpieza pública y mantenimiento de parques y áreas naturales.

Señaló que uno de los requisitos establecidos en la normativa federal para ejecutar estos proyectos es que las colonias cuenten con la propiedad del suelo regularizada, condición necesaria para que las obras puedan integrarse a los programas de inversión municipal.