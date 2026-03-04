Se realizaron acciones de limpieza en panteones para evitar la propagación del mosco transmisor de dengue

marzo 3, 2026

Xalapa, Ver., 3 de marzo de 2026.- Como parte de las estrategias permanentes para la prevención del dengue, la administración municipal que encabeza la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, implementa acciones de fomento sanitario en distintos puntos de la ciudad, con especial atención en espacios públicos de alta afluencia como los panteones.

En coordinación con la Dirección de Salud, dirigida por la Dra. Vianed Martínez Cabrera, y el Departamento de Regulación Sanitaria, a cargo de la Q. C. Karis Cristina Llera Guevara, se recolectaron 70 kilogramos de residuos sólidos y se sanearon 100 tumbas en Bosques de Xalapa y se retiraron 75 kilogramos de basura, además de labores de limpieza en 110 tumbas de Palo Verde; mejorando las condiciones sanitarias de ambos espacios.

También, el fin de semana se dio continuidad a estos trabajos, acopiando entre 75 y 90 kilogramos adicionales de residuos, así como el saneamiento de aproximadamente 100 tumbas más.

Durante las jornadas se retiraron flores secas, se vaciaron recipientes y veladoras, y se eliminó agua acumulada en vasos y coronas, a fin de evitar encharcamientos que favorezcan la proliferación del mosquito transmisor del dengue.