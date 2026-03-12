Todas las áreas del Ayuntamiento convergen activamente por el bien de Xalapa en las jornadas del Día del Pueblo

Xalapa, Ver., 12 de marzo de 2026.- El Día del Pueblo es muestra de la convicción y compromiso que tiene esta Administración con la participación ciudadana, la apertura y el diálogo con la sociedad para resolver los problemas de la comunidad, destacó la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, al encabezar la décima jornada de este programa en Palacio Municipal.

Acompañada por el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, y el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz, informó que a través de esta iniciativa se han atendido 730 peticiones, la mayoría de las cuales se relacionan con la construcción de obra pública, pavimentación, la rehabilitación de las redes de agua, drenaje, servicios municipales, seguridad, limpia pública, salud, alumbrado público, educación y desarrollo urbano.

En presencia del Regidor Cuarto, Lic. Alfonso Osegueda Cruz; la Regidora Quinta, Dra. Raquel Rosalía Castañeda González, y la Regidora Décima Segunda, Dra. Flor de María Mendoza Muñiz, precisó que, a partir de estas peticiones, en los próximos días se integrará la propuesta de obras y acciones que se desarrollarán con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).

Además, se está trabajando la propuesta del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun-DF), mediante el que se llevarán a cabo obras de pavimentación, drenaje, agua potable, alumbrado público, equipamiento en seguridad y adquisición de vehículos, entre otras acciones.

Aunado a ello, dijo, se están efectuando las primeras obras con recursos propios del Ayuntamiento, pues las contribuciones de la sociedad se regresan a la ciudad en obras y servicios en beneficio de la gente.

La Presidenta Municipal dio a conocer que el funcionariado del Ayuntamiento tiene la instrucción de atender las peticiones de la población, de ser posible, de forma inmediata, pues el objetivo es que la ciudadanía se sienta bien atendida y se dé respuesta a sus solicitudes.

Por el bien de Xalapa titulares de las diferentes áreas del Ayuntamiento, entre las que destacaron Obras Públicas, Alumbrado Público, Desarrollo Económico, Sistema DIF, Salud, Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS), se mantuvieron al tanto para dar atención a las peticiones presentadas.