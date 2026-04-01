Instaló el Conmas su Órgano de Gobierno, lo preside la Alcaldesa Daniela Griego

marzo 31, 2026

Xalapa, Ver., 31 de marzo de 2026.- El Consejo Municipal para la Asistencia Social (Conmas) llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno, en la que se realizó la toma de protesta de sus integrantes y la presentación del Primer Informe Trimestral de Resultados, correspondiente al periodo enero-marzo de 2026, que fue encabezada por la Presidenta Municipal, Lic. Daniela Griego Ceballos.

Durante la sesión se dio a conocer el estado que guarda la operatividad del Consejo, así como los avances y resultados institucionales derivados del inicio de la presente administración.

El Órgano de Gobierno del Conmas quedó integrado por la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, como Presidenta; el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez; el Regidor Cuarto y Titular de la Comisión de Desarrollo Social, Humano y Regional, Lic. Alfonso Osegueda Cruz; el Contralor Interno del Ayuntamiento, P. C. A. G. Héctor Martínez Merinos; así como los representantes de la sociedad civil, C. Wendy Sophia Solano Contreras y el Dr. Pedro Gómez Vélez, en calidad de vocales.

En su intervención, el Director General del Conmas, Lic. Leonardo Ruiz Moreno, presentó las actividades realizadas durante el primer trimestre, las cuales reflejan un modelo de trabajo eficiente y articulado, con resultados tangibles en beneficio de la población.

Entre las acciones destacadas, se informó que, a través del programa “CONMAS + Saludable”, se ha beneficiado un número importante de personas mediante la construcción de una red solidaria de colaboración. Esta estrategia ha permitido la colecta de alimentos, la consolidación de una red activa de donantes, la firma de convenios, la ampliación de la cobertura territorial en zonas prioritarias y la gestión de apoyos en especie.

Estos esfuerzos han fortalecido la capacidad del Consejo para articular acciones multisectoriales en beneficio de la población, con presencia en colonias como El Moral, Tronconal, Cerro Colorado, Progreso Macuiltépetl y Benito Juárez.

En este sentido, la Presidenta Municipal reconoció la labor realizada y destacó que, desde el inicio de su gobierno, se ha impulsado un trabajo integral y estructurado, respaldado por la participación ciudadana, especialmente mediante la donación de productos, lo que ha permitido ampliar los beneficios a la población.

Por su parte, el Síndico Único señaló que el trabajo coordinado entre el Conmas y el Ayuntamiento se refleja en acciones concretas en favor de los sectores que más lo requieren.

En la sesión también estuvieron presentes, por parte del Conmas, el Contralor Interno, Lic. Israel Landa Reyes; la Jefa de la Unidad de Género, Lic. Tania Eunice Flores Guerrero; el Jefe de la Unidad Jurídica, Lic. Alan Iván Díaz Pereyra, quien además funge como Secretario Técnico del Órgano, y el Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos, Mtro. José Mauricio Rodríguez González.