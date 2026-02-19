Anuncia alcaldesa de Xalapa arranque de obras en la ciudad

febrero 19, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, anunció el arranque de dos obras de pavimentación en las colonias Indeco Ánimas y Obrero Campesina.

Dijo que estas acciones forman parte de un paquete cercano a 45 millones de pesos, financiado con ingresos municipales y reforzado con concreto donado por la Fundación Chedraui, lo que permitirá ejecutar ocho proyectos más mediante personal de la Dirección de Obras Públicas.

La edil subrayó que los recursos provenientes del predial, recolección de residuos, licencias y otros derechos municipales se destinan directamente a infraestructura y servicios, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener los pagos al corriente.

Asimismo, recordó que, el periodo de descuentos en predial concluirá este mes de febrero y exhortó a quienes aún no han cumplido con sus contribuciones a hacerlo para fortalecer la capacidad financiera municipal.

También se prevé anunciar en próximas semanas trabajos de rehabilitación hidráulica en coordinación con la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa, enfocados en mejorar el suministro y la infraestructura.