noviembre 28, 2026

Para hoy, la primera tormenta invernal se mantendrá sobre el occidente del territorio mexicano, y originará lluvias puntuales torrenciales en zonas de Guerrero; lluvias intensas en Oaxaca y Puebla; muy fuertes en Michoacán, Estado de México y Morelos; y fuertes en la Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz; e intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Además, se mantendrá el ambiente frío a muy frío en entidades de la Mesa del Norte, Mesa Central y el oriente del país, así como probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas, superiores a los 2,800 msnm de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Por otra parte, la masa de aire ártico que impulsó al frente núm. 8, modificará sus características térmicas y dejará de afectar a la República Mexicana; sin embargo, se mantendrá el viento de componente norte con rachas de 70 a 80 km/h, durante la mañana en el istmo y golfo de Tehuantepec. Finalmente, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en Chiapas, Tabasco y península de Yucatán.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos de la primera tormenta invernal y la masa de aire ártico que impulsó al frente núm. 8.

Para mayor información consultar:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Las lluvias fuertes a torrenciales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 28 de noviembre de 2026:



Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Guerrero (costa, centro y este).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (oeste) y Puebla (suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán (este y sureste), Estado de México (sur) y Morelos.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz (centro).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Campeche y Yucatán.



Posible caída de nieve o aguanieve: zonas por arriba de 2,800 msnm de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 28 de noviembre de 2026:



Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Campeche, Quintana Roo y Yucatán.



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 28 de noviembre de 2026:



Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 28 de noviembre de 2026:



Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 80 km/h, durante la mañana: istmo y golfo de Tehuantepec.

Viento de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México; así como en costas de Guerrero, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y de componente sur: Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, golfo de Tehuantepec y costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Quintana Roo.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: En el transcurso del día se pronostica cielo nublado y ambiente frío a muy frío con bancos de niebla en zonas del Valle de México. Se prevén lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (sur), y lluvias fuertes en la Ciudad de México; las lluvias podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. A su vez, se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en zonas por arriba de 2,800 msnm del Valle de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 4 a 6 °C y la máxima de 10 a 12 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de -1 a 1 °C y una máxima de 7 a 9 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.



Península de Baja California: Cielo parcialmente nublado, sin lluvia en Baja California y Baja California Sur. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío a muy frío con heladas en zonas serranas de Baja California. Durante la tarde, ambiente templado en Baja California y cálido en Baja California Sur. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región; así como oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.



Pacífico Norte: Cielo parcialmente nublado, sin lluvia en Sonora y Sinaloa. Por la mañana, ambiente fresco en la región, y frío a muy frío con heladas en zonas serranas de Sonora. Durante la tarde, ambiente cálido en la región. Viento del oeste de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h en Sonora, y de 10 a 20 km/h en Sinaloa.



Pacífico Centro: Cielo nublado, con lluvias puntuales muy fuertes y descargas eléctricas en Michoacán (este y sureste), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco y Colima, así como posible caída de nieve o aguanieve en zonas por arriba de 2,800 msnm de Michoacán. Por la mañana, ambiente fresco en la región, frío con bancos de niebla y posibles heladas en zonas serranas de Jalisco y Colima, y frío a muy frío con heladas en zonas serranas de Michoacán. Durante la tarde, ambiente fresco a templado. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en la costa de Michoacán; así como oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.



Pacífico Sur: Cielo nublado, con lluvias puntuales torrenciales en Guerrero (costa, centro y este) y lluvias puntuales intensas en Oaxaca (oeste), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de intervalos de chubascos en Chiapas, todas acompañadas de descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco en la región, y frío con bancos de niebla y posibles heladas en zonas serranas de Oaxaca. Durante la tarde, ambiente fresco a templado en la región, y cálido en las costas de Oaxaca y Chiapas. Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 80 km/h, durante la mañana, en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en la costa de Guerrero; así como oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y Guerrero.



Golfo de México: Cielo nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (centro), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; intervalos de chubascos en Tabasco, con posibles descargas eléctricas, y sin lluvia en Tamaulipas; además de posible caída de nieve o aguanieve en zonas por arriba de 2,800 msnm de Veracruz. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío con posibles heladas y densos bancos de niebla en zonas serranas de Veracruz. Durante la tarde, ambiente fresco a templado. Viento de componente sur de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en Tamaulipas y Veracruz; así como oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.



Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con intervalos de chubascos en Quintana Roo y lluvias aisladas en Campeche y Yucatán. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente cálido en la región. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en costas de esa región; así como oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa de Quintana Roo.



Mesa del Norte: Cielo despejado a medio nublado, con lluvias aisladas en Zacatecas, y sin lluvia en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Aguascalientes y San Luis Potosí. Por la mañana, ambiente frío en la región, frío a muy frío con heladas en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, y muy frío a gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente fresco a templado. Viento de dirección variable de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h en Chihuahua y Coahuila; de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Nuevo León, y de dirección variable de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en Durango.



Mesa Central: Cielo nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales intensas en Puebla (suroeste), lluvias puntuales muy fuertes en Morelos y lluvias puntuales fuertes en Tlaxcala, mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, todas acompañadas de descargas eléctricas, así como posible caída de nieve o aguanieve en zonas por arriba de 2,800 msnm de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Puebla. Por la mañana, ambiente frío en la región, con bancos de niebla y posibles heladas en zonas serranas de Guanajuato, Querétaro y Morelos y frío a muy frío con heladas en zonas serranas de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, ambiente frío a fresco. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Santo Tomás, Edo. Méx., 72.0; Quitupán, Jal., 68.0; Tlalpan, Cd. de Méx., 46.0 y Contepec, Mich., 39.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Choix, Sin., 36.0; Tapachula, Chis., 35.8; Acapulco, Gro., 35.7; Puerto Ángel, Oax., 34.8; Cd. Constitución, B.C.S., 33.4; Empalme, Son., 32.7; Mérida, Yuc., 30.4; Felipe, Carillo Puerto, Q. Roo, 30.0 y Tacubaya, CDMX., 12.4.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Nuevo Casas Grandes, Chih., 1.5; Toluca, Edo. Méx., 4.5; Zacatecas, Zac., 5.3; Tacubaya, Cd. de Méx. 6.3; Saltillo, Coah., 6.8; Pachuca, Hgo., 7.0; Durango, Dgo., 7.4; Colotlán, Jal., 7.8 y Tlaxcala, Tlax., 8.5.