noviembre 23, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Luego de dar a conocer que se investiga por parte de la Fiscalía General del Estado los feminicidios que se registraron en la entidad en los últimos días, la gobernadora Rocío Nahle García aseveró que se trabajará en un programa de prevención para las mujeres, a fin de que puedan identificar cualquier situación de riesgo.

Indicó que, de acuerdo al reporte de la Fiscalía, son 25 feminicidios los que se han reportado en la entidad en lo que va del año, por lo que consideró que se tiene que actuar más allá.

Si bien se cuenta con los Centros de Justicia para las Mujeres, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, un área en la Secretaría de Seguridad y otra en la Fiscalía, se prevén talleres en Xalapa en las universidades, escuelas para alertar a las mujeres.

“Tenemos que alertarnos entre nosotras, leer las señales cuando estamos con alguna persona cercana que es violenta. El noviazgo no puede ser violento, las relaciones personales no pueden ser violentas. Tenemos que decir cuáles son los efectos cuando una persona consume alguna droga”.

Nahle García aseveró que se tiene que hablar entre mujeres para evitar alguna situación de riesgo, círculos de codependencia.

Las mesas que se prevé entren a las escuelas contarán con psicólogos para ayudar a las mujeres.

“Hablando con la Fiscal son 25 feminicidios, que tenemos catalogados como feminicidios en el estado, quisiera que fueran cero, porque son 25 familias enlutadas. Nuestras jóvenes tienen derecho a divertirse, poder ir a una fiesta sin que su vida corra peligro. Si se quiere vestir bonito, no podemos limitarnos, pero sí tenemos que cuidarnos”.

De ahí que solicitó a las autoridades involucradas en materia de seguridad trabajar en un proyecto para entrar a las escuelas con mesas de diálogo, de alerta y concientizar para que las mujeres que se sientan acosadas o maltratadas sean atendidas.

LAMENTA MUERTE DE ELEMENTOS

DEL EJERCITO FALLECIDOS EN SINALOA Y MICHOACÁN

Por otra parte, la gobernadora Rocío Nahle García lamentó la muerte de cuatro elementos del Ejército Mexicano en los enfrentamientos con la delincuencia en los estados de Sinaloa y Michoacán.

En entrevista señaló que en la Mesa de Coordinación de la Paz de este lunes se hizo un minuto de silencio por parte de los integrantes, en acompañamiento del Ejército Mexicano.

“Fueron tres en Sinaloa y uno en Michoacán. Fueron 4, del estado”, refirió.