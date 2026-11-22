noviembre 22, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Los apoyos económicos en el deporte veracruzano, deben ser para los deportistas y uno que otro entrenador, aseguró la gobernadora Rocío Nahle García, quien señaló que instruyó al director del Instituto Veracruzano del Deporte realizar una revisión completa de los beneficiarios de las becas.

La mandataria dijo que será el titular del IVD, Gerardo Manuel Balandrano Casas quien deberá revisar el tema de entrega de becas deportivas en el estado de Veracruz.

“Las becas deben ser para los deportistas, no para los administrativos, tienen que ser para los deportistas, uno que otro entrenador que no pueda, pues también hay que apoyarlo. Porque a lo mejor al entrenador le podemos ajustar el salario”.

Nahle García explicó que será en el mes de diciembre cuando se inicie con esta revisión, lo anterior ante algunas quejas que se han presentado por los representantes de varias disciplinas en la entidad.

Cuestionada en torno a si se prevé un incremento en el monto de estos apoyos económicos, consideró revisarlo, pero advirtió que se debe seguir apoyando a los deportistas.

Hay que recordar que la mandataria anunció en el tema deportivo el inicio de un plan de rehabilitación de instalaciones deportivas en el estado, a partir del mes de enero de 2027, con la finalidad de que Veracruz regrese a ser sede de justas atléticas en coordinación con la Comisión Nacional del Deporte (CONADE).