noviembre 16, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se trabaja en un sistema digital de existencias de material de curación y medicamentos en almacenes y hospitales de Veracruz, informó la gobernadora Rocío Nahle García, quien dijo que lo lleva a cabo una desarrolladora de software especializada que contrató el Gobierno del Estado.

La mandataria en entrevista, dijo que con este sistema se podrá controlar el inventario de medicamentos en Veracruz, conectada a la plataforma nacional del IMSS-Bienestar, para poder registrar la existencia de medicamentos en la entidad, actualizar las cantidades conforme se distribuyan y detectar los productos que necesiten reabastecimiento.

“Me entregan a finales de diciembre la primera etapa, va a ser exclusivamente para Veracruz, para el inventario de Veracruz, que se va a alimentar del inventario nacional, por que no podemos estar aislados, es IMSS Bienestar”.

Detalló que ante la necesidad de tener un control en el estado, se contrató a una empresa especializada en software, con experiencia en otras entidades, como Querétaro.

“Eso nos va a ayudar muchísimo para el control de medicamentos y que no falte. Lo que sí es que hay mucho medicamento en Veracruz, nos han mandado muchísimo”.

En torno a su visita a los almacenes de medicamentos dijo que sostuvo reuniones con administradores y conductores de las denominadas Camionetitas de la Salud, con quienes revisó aspectos relacionados con la distribución de medicamentos hacia las unidades médicas.

Finalmente, la mandataria de Veracruz informó que en el Centro Estatal de Cancerología (CECAN) ya están trabajando los 4 aceleradores lineales, toda vez que este fin de semana se hizo la prueba del cuarto equipo.