noviembre 23, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Un total de 60 unidades de transporte público arrancaron este lunes operaciones en Xalapa como parte del Servicio Atenas del Gobierno del Estado, los cuales serán gratuitos hasta el próximo sábado 28 de noviembre, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

La mandataria de Veracruz dio el banderazo de salida a estos autobuses de la marca Yutong de 9 metros de largo, con cámaras de videovigilancia conectados al C-4, climatizados, acceso a internet, rampa de discapacitados y a Diesel que circularán en 5 rutas en la capital.

Nahle García estuvo acompañada por la alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, así como el secretario técnico del Fideicomiso para Modernización del Transporte Público, Enrique Santos.

Se espera que estas nuevas unidades tengan alrededor de 507 mil abordajes al mes, con cobertura en los municipios de Xalapa, Emiliano Zapato y Banderilla.

En el evento, la gobernadora anunció que el servicio será gratuito en las cinco rutas que se pusieron en operación hasta el próximo sábado 28 de noviembre, a fin de que los usuarios los conozcan.

Destacó la importancia del trabajo coordinado con los Ayuntamientos para poder mejorar y modernizar la movilidad.

“Esto sirve, porque es una de las funciones como gobierno, dar servicios a los ciudadanos y la movilidad es un servicio de primera. Nuestros camiones son una inversión pública, no se hicieron con deuda, es una inversión de nuestros impuestos”.

Finalmente, recordó que en Xalapa el costo del servicio será de 15 pesos y con el pase diario de 40 pesos podrán subirse las veces que sean necesarias.