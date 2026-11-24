noviembre 24, 2026

Yhadira Paredes/Manlio Fabio Altamirano, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García resaltó que gracias a la política transformadora de beneficio social que se aplica a nivel federal y estatal se logró que más de un millón de veracruzanos y veracruzanas lograron salir de la pobreza extrema.

En el marco de la entrega de Apoyos a la Palabra en el municipio de Manlio Fabio Altamirano recordó que, recientemente, el Banco Mundial reportó que en México en los últimos 8 años salieron de esta condición de pobreza más de 17 millones de personas.

“En Veracruz somos de los estados más beneficiados, más de un millón de veracruzanos tienen su comida diaria, para el pago de servicios básicos, eso es salir de la pobreza extrema. Estás en una medianía, pero hay que darle la mano a quienes se quedaron atrás”.

Nahle García recordó que en Veracruz se está aplicando una política de transformación, respaldada por leyes aprobadas en los Congresos Federal y Estatal.

Los programas sociales se hicieron Ley en los Congresos, se convirtieron en un derecho, ya no es un favor.

La mandataria destacó que es un trabajo que se ha realizado desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, con la entrega de apoyos directos a la población más desprotegida, como la pensión de adultos mayores, a pesar de las críticas de la oposición.

Posteriormente, el apoyo a jóvenes que no tenían oportunidades de estudio y trabajo, con las becas y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a fin de evitar que fueran presas de la delincuencia organizada.