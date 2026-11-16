Se dará con los responsables del homicidio de regidora de Texhuacan y su esposo, advierte la gobernadora Nahle

Se dará con los responsables del homicidio de regidora de Texhuacan y su esposo, advierte la gobernadora Nahle

noviembre 16, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se dará con los responsables del homicidio del regidora de Texhuacan, Juana Tzanahua Hernández y su esposo Gervasio Hernández Mellado, dirigente del PRI en el municipio, aseveró la gobernadora Rocío Nahle García.

Las investigaciones, dijo en entrevista, se llevan a cabo de manera coordinada entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República.

“Es lamentable el atentado que sufrió este matrimonio, inmediatamente la Fiscalía del Estado se apersonó en el lugar, hay una tercera persona herida, que iba con ellos. Está trabajando la Fiscalía”.

La mandataria informó que de inmediato se comunicó con el Secretariado Nacional de Seguridad Pública para informar los hechos, por lo que se coordinaron ambas fiscalías para la investigación.

“Vamos a dar con los responsables, vamos a dar, como en todos los casos. Todas las carpetas que se abren, nosotros a todas les damos seguimiento y hemos agarrado a asesinados, generadores de violencia,delincuentes y estamos en todo el territorio”, afirmó.

Nahle García, pidió esperar a que sean las autoridades de procuración de justicia quien lleve a cabo las investigaciones.

Hay que recordar que el matrimonio viajaba en la carretera Apoxteca-Aticpac,e n la zona de las Altas Montañas, cuando fueron agredidos por un grupo de hombres armados el pasado sábado 14 de noviembre.