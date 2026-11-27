noviembre 27, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Desde ayer, las autoridades del Ayuntamiento de Perote ordenaron el cerraron el acceso a Cofre de Perote, ante la posibilidad de caída de nieve y agua nieve.

El ayuntamiento emitió un aviso preventivo, donde dio a conocer que derivado del paso del Frente Frío Número 8, el acceso y ascenso al Cofre de Perote permanecerían restringidos del pasado jueve 26 de noviembre hasta el domingo 29 de noviembre.

“Se pronostica posible nieve o aguanieve, hielo y niebla densa, por lo que quedan restringidas las actividades turísticas y recreativas en los accesos del municipio de Perote”.

El municipio advirtió que el cierre está sujeto a las condiciones meteorológicas.

Asimismo, pidieron a la ciudadanía respetar las indicaciones de las autoridades y evitar subir a la montaña para evitar cualquier situación de riesgo.

Hay que recordar que fue la meteoróloga de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) señaló que es necesario extremar las precauciones, no solo en el Cofre de Perote, sino también en el Pico de Orizaba, donde no se descarta la caída de nieve y aguanieve en estos días.