Advierten de posible caída de nieve o aguanieve en el Cofre de Perote

Advierten de posible caída de nieve o aguanieve en el Cofre de Perote

noviembre 25, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Desde la noche del jueves 26 de noviembre y principalmente durante el viernes 27, existe la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba.

La jefa de Meteorología del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Jessica Luna Lagunes, dijo que dicho fenómeno estaría asociado con la interacción de las bajas temperaturas ocasionadas por el frente frío número 8 y el aporte de humedad en los niveles altos de la atmósfera.

Explicó que existe una alta probabilidad de que la caída de nieve o aguanieve no se dé únicamente en la cima del Cofre de Perote, sino que alcance sectores de menor altitud, particularmente en sus laderas.

“Se tiene una probabilidad alta de que esta caída no solamente sea sobre la cima del Cofre de Perote (…) pudiera ser un poquito más abajo, habría que esperar cómo se comporta esta corriente en chorro”, explicó.