Alerta PC por lluvias en zona norte y montañosa por Frente Frío 8

Alerta PC por lluvias en zona norte y montañosa por Frente Frío 8

noviembre 23, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se mantiene activa la Alerta Gris por la presencia del Frente Frío Número 8, reveló la titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno Maldonado, quien dijo que se prevé que el norte se prolongue hasta el miércoles.



Adelantó que se espera que la noche de este lunes y madrugada del martes se presenten lluvias en las zonas norte y montañosa central del estado, por lo que hay que mantener las precauciones.

“El frente frío va bajando y esperamos precipitaciones para martes y miércoles en la zona sur. Ya tenemos activos algunos consejos municipales de protección civil. Ya tenemos las coordinaciones y protocolos listos”.

Osorno Maldonado destacó que, afortunadamente, trae menos cantidad de lluvia que el frente frío número 2, pero podría haber lluvias puntuales intensas.

“Nos mantenemos con todos los protocolos y atenciones listas. El frente frío va bajando entonces tenemos lluvias para la zona norte y la zona sur”.

APERTURA SUPER ASIA SOLO MOMENTANEA

En otro orden de ideas, la funcionaria de Protección Civil indicó que la tienda Super Asia, donde murió una trabajadora a consecuencia de las inundaciones registradas el 29 de septiembre en Xalapa, fue abierta para hacer trabajos de remodelación.

“Se abrió temporalmente para hacer algunos trabajos, la suspensión se mantiene”, finalizó.