Xalapa registra temperaturas de hasta 10 grados; humedad aumenta la sensación de frío

Xalapa registra temperaturas de hasta 10 grados; humedad aumenta la sensación de frío

noviembre 27, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.- Las bajas temperaturas continúan en Xalapa, donde durante el jueves y viernes se han registrado mínimas de 10 grados y máximas de 12 grados Celsius, informó la directora de Protección Civil municipal, Alma Fuertes Jara.

Explicó que la sensación térmica es incluso menor debido a la humedad, que alcanza aproximadamente 80 por ciento.

«Tenemos una humedad aproximada del 80 por ciento, lo cual hace la sensación de que hay más frío», señaló.

La funcionaria explicó que estas condiciones están relacionadas con la masa de aire ártico que acompañó al frente frío número 8 desde el martes, así como con la humedad proveniente del Golfo de México.

«Tenemos el frente frío de la masa de aire ártico, la humedad aportada del Golfo y eso nos da esta sensación de que hace más frío del que se registra en los termómetros de nuestra red meteorológica», detalló.

Fuertes Jara adelantó que durante el fin de semana y la próxima semana se espera la presencia de una tormenta invernal en el occidente y centro del país, aunque, de acuerdo con los pronósticos, no afectará directamente a Xalapa.

Sin embargo, sus efectos residuales podrían ocasionar un nuevo descenso de temperaturas y lluvias de mínimas a moderadas, con acumulados estimados de entre 1 y 35 milímetros.

Ante estas condiciones, recomendó a la población abrigarse adecuadamente, mantener las viviendas protegidas del frío y tener precaución con los sistemas de calefacción para evitar intoxicaciones por gases de combustión.

También pidió mantenerse hidratados y procurar una alimentación adecuada.

«Es importante mantenernos bien hidratados, mantenernos a nosotros mismos y a la familia con una buena alimentación con vitamina C para que nuestro sistema inmunológico esté preparado ante las bajas temperaturas», dijo.