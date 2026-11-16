noviembre 16, 2026

Xalapa, Ver., 16 de noviembre de 2026.- La directora de Protección Civil Municipal de Xalapa, Alma Fuertes Jara, alertó a la población por el pronóstico de lluvias de entre 35 y 60 milímetros a partir de esta tarde y durante el día de mañana, debido a la presencia del Frente Frío número 6 y la masa de aire frío asociada.



La funcionaria señaló que estas condiciones representan escenarios de riesgo, por lo que pidió a las familias tomar medidas preventivas para evitar inundaciones, filtraciones y otros incidentes.



“En estas horas previas a la lluvia se preparen limpiando los canales de sus casas, los bajantes, las azoteas, los lugares donde se puede acumular el agua y limpiar para permitir el correcto flujo”, recomendó.



Asimismo, pidió retirar materiales y objetos que se encuentren sobre banquetas y calles, pues pueden obstruir los tragatormentas y provocar inundaciones.



Fuertes Jara también Exhortó a evitar circular por calles inundadas o con corrientes de agua, ya que la fuerza del escurrimiento puede arrastrar vehículos y provocar que los conductores pierdan el control.



“Mejor no salir y, si tenemos que salir, circular con mucha precaución y nunca por lugares anegados”, advirtió.



En el caso de viviendas ubicadas en zonas susceptibles a inundaciones o deslizamientos, pidió mantenerse atentos al incremento del nivel del agua y a la saturación del suelo. Si detectan estas condiciones, recomendó buscar un lugar seguro y recurrir a los refugios temporales habilitados por el municipio.



Finalmente, recordó que Protección Civil mantiene atención las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de los siguientes números:

911, 228 890 07 94, 228 840 42 20 y WhatsApp: 228 181 33 93