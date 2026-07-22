Respalda Gobierno de Nahle a Pemex y a la política energética de Sheinbaum

Respalda Gobierno de Nahle a Pemex y a la política energética de Sheinbaum

julio 22, 2026

Yhadira Paredes



Veracruz, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García destacó la aportación histórica que Petróleos Mexicanos ha hecho al desarrollo del país y del estado y refrendó su respaldo a la política energética impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



En su mensaje, en el evento de entrega apoyos de PEMEX al Gobierno del Estado y a los municipios de Veracruz, Minatitlán, Agua Dulce y Pajapan, como combustibles, maquinaria y vehículos por un monto de 149.5 millones de pesos, señaló que la empresa es un pilar para mantener la estabilidad económica de México.

“En Veracruz estamos para apoyar a la Cuarta Transformación, la política energética y para que el precio de la gasolina siga controlado”.

Recordó que durante la emergencia natural de octubre pasado en la zona norte del estado por las lluvias, la entidad tuvo el apoyo y respaldo de todos los estados y ciudadanos, del gobierno federal y Pemex.

“A los tres o cuatro meses, Pemex nos entregó en el norte, equipo, camiones de bombero, camionetas, pipas para la zona de la Huasteca, este año, Pemex da estos vehículos de colaboración para el estado de Veracruz y los litros de gasolina que se reparten en los municipios desde la Secretaría de Gobierno”.

En este evento se entregaron por parte de Pemex 3 millones de litros de gasolina Magn, 2.5 millones de litros de diésel, tres camiones de volteo, dos pipas de agua, dos retroexcavadoras, 5 camionetas y equipo para fortalecer la capacidad operativa de dependencias del estado y municipio.

Tres unidades serán para reforzar las tareas de la Secretaría de Protección Civil, sumándose a los dos helicópteros que se compraron recientemente.

INCENDIO DEL POZO KREM-1 SE ATIENDE

Por otra parte, al referirse al incendio del Pozo Krem-1, que se ubica en el ejido Constitución de Las Choapas, dijo que siguen las labores para controlar y extinguir la conflagración.

Y es que al tratarse de un pozo de gas los trabajos requieren tiempo, tecnología y personal especializado.



Por su parte, el gerente de responsabilidad social aseguró que la empresa paraestatal mantiene presencia en la zona y atenderá a la población afectada.