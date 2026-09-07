Pemex firma incremento salarial del 4% al salario y 2% a prestaciones

septiembre 7, 2026

Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) firmaron el Acta de Conclusión de los Trabajos de la Revisión Salarial 2026-2027, que establece un incremento del 4 por ciento al salario ordinario y del 2 por ciento a prestaciones.

Adicionalmente, se otorga un incremento del 3.12 por ciento a las prestaciones de gas y gasolina, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). A partir del 1 de enero de 2027, se ajustará el salario tabulado con un 5 por ciento adicional, lo que representa un incremento promedio del 1.5 por ciento por las repercusiones en conceptos de pago calculados sobre el salario tabulado.

El director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, afirmó que la empresa trabaja para administrar responsablemente los recursos, fortalecer las capacidades técnicas y financieras, así como la seguridad y el bienestar del personal.

“La encomienda de la presidenta Claudia Sheinbaum es clara: fortalecer a Petróleos Mexicanos y contribuir a garantizar la soberanía energética de nuestra nación”, expresó. Carpio Fragoso señaló que la revisión salarial permitió intercambiar puntos de vista y construir acuerdos con responsabilidad, “y nos confirma que el diálogo debe ser una práctica permanente para enfrentar juntos los retos de Pemex”.

El secretario general del STPRM, Luis Ricardo Aldana Prieto, reconoció la disposición del director general para encontrar soluciones a los temas urgentes de los trabajadores, y agradeció a la presidenta Sheinbaum “por su permanente interés en las condiciones de los trabajadores y por su decidido compromiso en recuperar a la empresa como baluarte fundamental del desarrollo nacional”.

La directora de Administración y Servicios de Pemex, Marcela Villegas Silva, precisó que el incremento salarial representa un esfuerzo importante que reconoce el trabajo y compromiso de los trabajadores ante los retos de la empresa.