Activan protocolos de contingencia por derrame en plataforma de Pemex en Campeche

Activan protocolos de contingencia por derrame en plataforma de Pemex en Campeche

septiembre 11, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Un derrame de petróleo detectado en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), a 46 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen, Campeche, movilizó a la Secretaría de Marina y activó un esquema de vigilancia satelital y científica para contener el hidrocarburo y determinar su posible desplazamiento en el Golfo de México.

El incidente fue reportado ayer por el Observatorio Permanente del Golfo de México, que puso en marcha el sistema de observación continua y pronóstico de derrames de petróleo, con la participación de diversos grupos especializados.

A las 6:45 horas, la Secretaría de Marina activó el “Plan Local de Contingencias”, mediante el Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME), con sede en Ciudad del Carmen, para apoyar a Pemex en las labores de contención y recuperación del hidrocarburo en aguas mar adentro.

Como parte del operativo fueron desplegados la patrulla oceánica ARM “Guanajuato”, cuatro embarcaciones, dos aeronaves y 255 elementos navales, quienes participan en las acciones para contener el derrame y recuperar el producto.

De acuerdo con el reporte del Observatorio, personal especializado de Pemex logró identificar que el origen de la fuga se encuentra en un ducto y ya trabaja en su contención.

Paralelamente, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) realizará un sobrevuelo para documentar las acciones emprendidas para contener y limpiar el hidrocarburo, así como los trabajos destinados a reparar el ducto afectado.

El comportamiento de la mancha es vigilado mediante herramientas de observación remota.

Hasta ahora se han emitido cuatro reportes de observaciones satelitales, obtenidos mediante imágenes de Radar de Apertura Sintética y sistemas multiespectrales, con los que se ha podido dar seguimiento a la evolución de la mancha de petróleo.

A esta vigilancia se suman modelos científicos de pronóstico de deriva.

Especialistas del Observatorio Permanente del Golfo de México han obtenido resultados de tres modelos de simulación, cuyos cálculos coinciden en proyectar un desplazamiento neto de la mancha hacia el oeste durante los próximos cinco días.

El escenario previsto hasta ahora es favorable para la costa, pues las simulaciones establecen que es muy poco probable que el hidrocarburo alcance el litoral o alguna zona considerada sensible durante ese periodo.

Sin embargo, las autoridades y especialistas mantienen la vigilancia debido a que las condiciones meteorológicas podrían modificar la trayectoria de la mancha.

El Observatorio advirtió que durante los próximos 10 días existe la posibilidad de que su deriva cambie de rumbo ante la eventual entrada de un frente frío.

Por ello, los ejercicios de modelación y seguimiento continuarán para anticipar cualquier modificación en el desplazamiento del hidrocarburo y contar con información que permita reforzar las acciones de respuesta en caso de ser necesario.

El caso pone nuevamente bajo observación las instalaciones petroleras mar adentro y la capacidad de respuesta ante incidentes que pueden representar riesgos ambientales en una de las zonas de mayor actividad petrolera del país.

Hasta el momento, el monitoreo científico no proyecta que la mancha llegue a la costa en los próximos cinco días, pero la evolución de las condiciones meteorológicas será determinante para establecer si esa previsión se mantiene.

Abigail Uribe, coordinadora del Observatorio Permanente del Golfo de México, informó que el seguimiento continuará mediante observaciones satelitales y modelos de pronóstico, mientras Pemex y las autoridades realizan las labores de contención, limpieza y reparación del ducto.