Difunde Pemex protocolos de atención a emergencias y manejo de riesgos de hidrocarburos en el estado de Chihuahua

Difunde Pemex protocolos de atención a emergencias y manejo de riesgos de hidrocarburos en el estado de Chihuahua

septiembre 15, 2026

Personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) especializado en el transporte de hidrocarburos por ducto, así como en la atención de emergencias y el manejo de riesgos, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de los tres órdenes de gobierno del estado de Chihuahua, para informar sobre los mecanismos que se activan ante la ocurrencia de eventos no deseados.

Durante la reunión, en la que participaron integrantes de las áreas de Protección Civil, seguridad pública y otros organismos de auxilio, se abordaron los protocolos y los planes de respuesta a emergencias de Pemex en sus centros de trabajo, así como el proceso de escalamiento que se activa cuando se requiere apoyo adicional para controlar alguna contingencia.

En el encuentro, celebrado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chihuahua, especialistas subrayaron la importancia de que el personal de las dependencias que participan en la atención de una emergencia conozca la operación del Sistema de Comando de Incidentes, conforme a los lineamientos de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El evento, organizado por el área de Logística de Pemex, contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Electricidad, Cenagas, Ecogas y Gas Natural del Norte, entre otras instituciones.

Al término de la reunión, los 160 asistentes reconocieron la importancia de conocer estos protocolos, así como los mecanismos de coordinación y actuación institucional aplicables en situaciones de emergencia, ya que ello permite una respuesta más eficiente y un mejor control de cualquier eventualidad.

Para Pemex, la posibilidad de compartir su conocimiento y experiencia en la atención de emergencias y en el manejo de riesgos con otros organismos de apoyo y auxilio, representa una oportunidad para fortalecer el trabajo conjunto en beneficio de la sociedad chihuahuense.