noviembre 27, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Con motivo de la onceava edición del programa “Corriendo por el Bien de Xalapa”, organizado por la Dirección de Juventud, el próximo domingo 29 de noviembre se implementarán cierres viales temporales en algunas calles de la zona Centro.

Ante ello, se recomienda a las y los automovilistas tomar precauciones, anticipar sus traslados, considerar rutas alternas y atender las indicaciones del personal de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, con el fin de evitar contratiempos.

La actividad, que se realizará en el marco de la Ruta Recreativa, se denominó “Corre, corre Navidad” y contempla una ruta de 5 kilómetros, con salida y meta en la zona de las letras de Xalapa, en el Paseo de Los Lagos, en El Dique.

El recorrido continuará alrededor del primer lago, para incorporarse a la avenida Venustiano Carranza, el Puente Xalapa, el Circuito Universitario Gonzalo Aguirre Beltrán y las calles Salvador Díaz Mirón y Diego Leño. Posteriormente, las y los participantes regresarán por la misma ruta hasta llegar al punto de partida.

De acuerdo con el programa, a las 17:00 horas iniciará el cierre de vialidades para que a las 18:00 horas comience la carrera recreativa.

A las 19:30 horas se llevará a cabo la inauguración y encendido de la iluminación de la Villa Navideña en el Paseo de Los Lagos.

Al concluir la actividad deportiva, las y los asistentes podrán disfrutar de espacios de interacción informativa, recreación y convivencia, con la participación de empresas patrocinadoras que ofrecerán distintas experiencias, así como bebidas y alimentos.

A través de “Corriendo por el Bien de Xalapa”, el Ayuntamiento promueve la actividad física, los estilos de vida saludables, la participación de las juventudes y la convivencia familiar, al tiempo que impulsa el aprovechamiento de los espacios públicos como puntos de encuentro para las y los xalapeños.