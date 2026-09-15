septiembre 14, 2026

La Secretaría de Marina desplegó el Plan Local de Contingencias en coordinación con Petróleos Mexicanos tras registrarse un derrame de petróleo en las inmediaciones de Ciudad del Carmen, Campeche. Para la atención del incidente, las autoridades movilizaron la patrulla oceánica ARM Guanajuato, cuatro embarcaciones de apoyo, dos aeronaves y 255 elementos navales.

El equipo especializado ejecuta labores de recuperación de hidrocarburos mar adentro, mientras la petrolera del Estado despresurizó la tubería afectada para detener la emanación del compuesto.

Monitoreo ambiental y situación financiera de la empresa

¿Llegará la mancha de hidrocarburo a la costa?

El Observatorio del Golfo mantiene un monitoreo permanente a través de imágenes de radar sintético y simulaciones computarizadas. Según los reportes satelitales, se considera poco probable que la mancha alcance las zonas costeras o áreas ecológicamente sensibles, aunque los expertos vigilan la trayectoria ante la eventual llegada de un frente frío. Por su parte, la empresa estatal confirmó que no se registraron personas lesionadas ni daños directos en las playas aledañas durante las maniobras de contención.

No obstante, las fugas de hidrocarburos representan un reto operativo constante para la compañía petrolera mexicana. La institución enfrenta un panorama complejo caracterizado por el declive de producción y un elevado endeudamiento financiero. Ante esta coyuntura, el gobierno federal contempla ajustar las aportaciones presupuestales destinadas al pago de pasivos, exigiendo mayor eficiencia operativa en los proyectos energéticos durante los próximos ejercicios fiscales.