noviembre 27, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- De las 27 mil unidades económicamente activas (negocios) que reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2025, solo 14 mil estaban registradas en el padrón del Ayuntamiento de Xalapa, reveló el director de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Xalapa (CANACO), Osiris Omar García Sánchez.



Entrevistado en el marco de la inauguración de un nuevo restaurante en la capital del estado, Herencia Poblana, el empresario dijo que hay en la capital hay negocios abiertos de diferentes giros como papelerías, consultorios, talleres mecánicos, llanteras, que estan operando pero no están registrados.

“El ayuntamiento de Xalapa debe tener registrados, más menos, unos 14 mil negocios, aproximadamente, y Xalapa en el 2025, con datos del INEGI, tenía 27 mil unidades económicamente activas, pero hay que señalar que el INEGI no distingue cuáles son formales y cuáles informales”.

En ese sentido, el integrante de la CANACO destacó que muchos de los negocios que se crearon en la pandemia del Covid del 2018 se están empezando a regularizar por parte del Ayuntamiento de Xalapa.

“El tema de la pandemia hizo crecer sobre todo el tema de alimentos para llevar, los que repuntaron, incluso también del reparto en motos. El ayuntamiento de Xalapa tiene la facultad de regularizar este tipo de negocios y es lo que está haciendo”.

García Sánchez, consideró que esto permitirá poner piso parejo para los negocios que cumplen con sus obligaciones fiscales.