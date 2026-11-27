noviembre 27, 2026

La secretaria señaló que algunos empleados entregan medicinas a conocidos, las venden o las trasladan a otras comunidades

Isabel Ortega/Xalapa. Trabajadores de unidades médicas de primer nivel “manipulan” medicamentos, los entregan a conocidos, los venden o los trasladan a otras comunidades, acusó la secretaria de Salud de Veracruz, Mariela Hernández García, al explicar los problemas que enfrenta la distribución de insumos en el sistema estatal.

En su comparecencia ante diputados locales, la funcionaria reconoció que existen dificultades para garantizar que los medicamentos lleguen a quienes los necesitan y señaló que, aunque el IMSS-Bienestar se encarga de recibir y distribuir los insumos federales, la Secretaría de Salud interviene cuando se reportan faltantes y se solicita la adquisición de productos con recursos estatales.

Hernández García sostuvo que uno de los problemas detectados ocurre después de que los medicamentos llegan a los centros de salud, debido a que algunos trabajadores no respetan los mecanismos de distribución.

«¿Qué pasa en las unidades médicas de primer nivel? Llega el medicamento y, desafortunadamente, es manipulado, a veces, por los trabajadores. Se los entregan a sus conocidos, algunos, desafortunadamente, como ustedes lo dicen, los venden, y otros los sacan para distribuirlos en otras comunidades», acusó.

Ante esta situación, explicó que el Gobierno estatal trabaja en un nuevo mecanismo de control para registrar las necesidades mensuales de cada unidad médica y verificar que los medicamentos se entreguen a los pacientes que requieren los tratamientos.

Indicó que anteriormente se establecían consumos promedio iguales para distintas unidades, aunque sus necesidades no eran las mismas. Como ejemplo, mencionó que un hospital que realiza determinados procedimientos quirúrgicos requiere insumos diferentes a otro que no cuenta con esos servicios.

La secretaria señaló que el nuevo esquema permitirá identificar la cantidad de pacientes con enfermedades crónicas en cada centro de salud y ajustar el suministro a sus necesidades reales.

Asegura 95% de abasto de medicamentos oncológicos

En cuanto a los tratamientos contra el cáncer, Mariela Hernández aseguró que Veracruz cuenta con un abasto de 95 por ciento de medicamentos oncológicos y negó que se hayan suspendido quimioterapias por falta de insumos.

«En el tema de los medicamentos oncológicos, les informo que tenemos el 95 por ciento de abasto. Hasta ahorita no se ha suspendido un tratamiento. Todos han tenido la oportunidad, tanto niños como adultos, de llevarlo».

La funcionaria explicó que algunos tratamientos pueden posponerse cuando el estado de salud del paciente no permite recibir la quimioterapia, por ejemplo, cuando presenta una recaída o no tiene la estabilidad necesaria para continuar con el procedimiento.

También se refirió a los medicamentos oncológicos que caducaron durante el año pasado. Afirmó que estos permanecieron en almacenes y hospitales, y que su disponibilidad fue comunicada a otras instituciones de salud para que pudieran solicitarlos, aunque, según su versión, no fueron requeridos.

Agregó que también influyeron cambios realizados por los fabricantes en algunos esquemas de tratamiento. Precisó que el caso se encuentra bajo revisión de la Contraloría, instancia que determinará si existió alguna responsabilidad en el manejo de esos recursos públicos.

¿Qué hacer si no hay medicamentos?

La secretaria pidió a los pacientes no comprar medicamentos por su cuenta cuando una unidad médica les informe que no tiene disponible algún producto. Explicó que deben acudir a la farmacia y activar los mecanismos de control de la propia unidad para solicitar el suministro.

Hernández García afirmó que los pacientes pueden recurrir también a los avales ciudadanos de la Secretaría de Salud, quienes funcionan como enlace para comunicar las necesidades de los usuarios y dar seguimiento a sus solicitudes.

«Cuando alguien los envía a comprar un medicamento o cuando alguien les diga que no hay medicamentos, no tienen que comprar, porque tienen que acudir y activar ese protocolo de atención. La espera no pasa de 24 a 48 horas para medicamentos que no son de urgencia».

Añadió que, cuando se trata de medicamentos urgentes, la Secretaría de Salud puede adquirirlos de manera inmediata mediante los mecanismos de colaboración con el IMSS-Bienestar

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«Los medicamentos de urgencia, la Secretaría de Salud todavía en coordinación con el acuerdo de colaboración los adquiere de manera inmediata», aseguró.

La funcionaria insistió en que los pacientes deben reportar los faltantes mediante los canales institucionales para que las autoridades puedan gestionar la adquisición y evitar que tengan que cubrir con sus propios recursos el costo de los tratamientos.